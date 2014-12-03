Команда українського легіонера Леня виграла матч чемпіонату НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Команди провели на рівних першу половину гри, за підсумками якої "Індіана" навіть вела з різницею в 2 очки. Але, третю чверть "сонячні" виграли з різницею "+6", досягнувши загального переваги в 4 бали, а вирішальний ривок зробили в заключної четвертої 12-хвилинці, в якій буквально розгромили опонента - 33:20.

Олексій Лень провів на паркеті 15 хвилин, за які не зумів набрати жодного очка, але зробив 2 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення, 2 блок-шота, 1 втрату та отримав 3 персональних зауваження.

Таким чином, на даний момент у "Фінікса" 11 перемог при 8 поразках і команда, як і раніше, займає 8-е місце в таблиці Західної конференції.

Згідно з регламентом НБА, в плей-офф сезону, де команди безпосередньо оскаржують титул чемпіона, потрапляють по 8 кращих команд Заходу і Сходу.