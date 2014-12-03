Бій Кличко - Дженнінгс може відбутися 25 квітня в Нью-Йорку - менеджер Кличка

Бій може відбутися 25 квітня в Нью-Йорку, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличків, з посиланням на заяву Бенте американському телеканалу ESPN.

Менеджер Кличка так само відзначив, що якщо їм не вдасться прийти до угоди з командою Дженнінгса, то українець вийде на ринг проти іншого боксера. Цей бій може відбутися в квітні, але вже в Німеччині.

З потенційних претендентів варто викреслити Тайсона Ф'юрі з яким, за словами Бенте, Володимир зустрінеться пізніше. Разом з тим, промоутер Ф'юрі раніше заявляв, що бій з Кличком може відбутися влітку або восени 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, першим про можливий бій Кличко - Дженнінгс в Нью-Йорку напередодні повідомив польський портал Ripngpolska.pl. У повідомленні зазначалося, що в проведенні поєдинку зацікавлений лідер телевізійного боксерського ринку Америки телеканал НВО, який готовий викласти за цей бій 3 мільйони доларів. Подібна сума здатна компенсувати витрати, пов'язані з різницею у часі між США і Європою (телепартнер Кличко в Німеччині RTL за такі бої платить значно менші суми).