Помер найкращий гравець в історії НХЛ Жан Беліво

17-разовий володар Кубка Стенлі, кращий гравець в історії НХЛ Жан Беліво помер у вівторок у віці 83 років, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

"Незважаючи на те, що він народився в провінції Квебек, він не мав великого бажання виступати за легендарну команду з Монреаля (головного міста Квебека), - зазначається в повідомленні. - Він відхилив декілька пропозицій генерального менеджера "Монреаля" Френка Селкі і вважав за краще грати за команду "Quebec Aces" з аматорської ліги цієї провінції. Тоді Селкі і "Канадієнс" в 1953 році купили всю ту лігу на корені, зробили її професійною і набули права на Беліво. Це стало одним з найбільш істотних інвестицій в історії хокею. В "Монреалі" грали великі хокеїсти, в тому числі Моріс Рішар, Гі Лефлер і Патрік Руа. Проте, мало хто зміг залишити такий слід, як це зробив Беліво".

Беліво 10 разів ставав володарем Кубка Стенлі в якості гравця і ще 7 разів в якості співробітника клубу "Канадієнс". Його ім'я викарбуване на Кубку 17 разів більше, ніж будь-яке інше.

Він провів 18 сезонів в "Канадієнс" з 1953 по 1971 роки. На його рахунку 1125 ігор, в яких він закинув 507 шайб, зробив 712 гольових передач і набрав 1219 очок. Він брав участь у 14 "Матчах Зірок", двічі ставав володарем Призу Харта (1956 і 1964), в 1956 виграв ПризАрта Росса (кращий снайпер) і отримав перший в історії Приз Конна Смайта (найцінніший гравець плей-офф) в 1965 році.

Беліво вважають кращим центрфорвардом в історії самої перемагаючої команди в хокеї.

В останні 2 десятиліття у Беліво було багато проблем зі здоров'ям (серцево-судинне захворювання в 1996, злоякісна пухлина на шиї 2000). У січні 2010 у нього був інсульт.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада помер легендарний радянський хокейний тренер Віктор Тихонов. Під його керівництвом збірна СРСР 8 разів виграла чемпіонат світу, У 1984, 1988 і 1992 роквах команда Тихонова перемогала на Олімпійських іграх, останній раз це відбулося під прапором СНД.

Протягом другої половини ХХ-го століття радянська і канадська хокейні школи були провідними в світі і вели запеклий спір за домінування на світовій арені.