Результати 20-го туру Чемпіонату України з футболу
19:25, 09 березня 2008Спорт
1440
Шахтар повернув лідерство
Закінчилися останні три матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу.
Ворскла - Шахтар 0:1 (Фернандіньо 70)
ФК Харків - Кривбас 0:0
Нафтовик - Дніпро 1:1 (Котенко 37 - Назаренко 40).
Нагадаємо, що вчора грали:
Динамо – Металург (З) 2:1
Закарпаття – Арсенал 0:0
Зоря - Чорноморець 0:2
Таврія – Металіст 0:0
а позавчора
Металург (Д) - Карпати 1:0.
Таким чином Шахтар повернув собі лідерство (47 очок і гра у запасі), у Динамо - 45, Дніпра - 44, Металіста 43.
У Чорноморця - 30, Таврії - 29, Металурга (3) - 26, Кривбасу - 23, Карпат - 22, у Арсеналу і Зорі - по 21, у Металурга (Д) - 20 очок.
Нижче 20-очкової планки - ФК Харків і Нафтовик (по 18), Ворскла (17) і Закарпаття (15).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter