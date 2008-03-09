Результати 20-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчилися останні три матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу.

Ворскла - Шахтар 0:1 (Фернандіньо 70)

ФК Харків - Кривбас 0:0

Нафтовик - Дніпро 1:1 (Котенко 37 - Назаренко 40).

Нагадаємо, що вчора грали:

Динамо – Металург (З) 2:1

Закарпаття – Арсенал 0:0

Зоря - Чорноморець 0:2

Таврія – Металіст 0:0

а позавчора

Металург (Д) - Карпати 1:0.

Таким чином Шахтар повернув собі лідерство (47 очок і гра у запасі), у Динамо - 45, Дніпра - 44, Металіста 43.

У Чорноморця - 30, Таврії - 29, Металурга (3) - 26, Кривбасу - 23, Карпат - 22, у Арсеналу і Зорі - по 21, у Металурга (Д) - 20 очок.

Нижче 20-очкової планки - ФК Харків і Нафтовик (по 18), Ворскла (17) і Закарпаття (15).