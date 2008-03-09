Суперкубок Росії: гравець отримав червону картку, не вийшовши на поле

Чемпіон Росії з футболу пітерський "Зеніт" в матчі за Суперкубок Росії з рахунком 2:1 обіграв володаря національного Кубка - московський "Локомотив".

На 34-й хвилині лідер чемпіонів Росії Андрій Аршавін скористався з грубої помилки голкіпера "Локомотива" Івана Левенця, який намагався ввести м`яч в гру, не помітивши поряд із собою гравця "Зеніту". Аршавін вискочив з-за спини воротаря, прокинув м`яч трохи вбік і уразив порожні ворота.

Залізничники перехопили ініціативу в другій половині тайму, і на 70-й хвилині їм вдалося зрівняти рахунок: після подачі зі штрафного бразильський захисник Родолфо вистрибнув вище за всіх в штрафній "Зеніту".

За п`ять хвилин після цього червону картку одержав півзахисник "Локомотива", який тричі підряд грубо фолив на Анатолії Тимощукові. Півзахисник "Зеніту", який був на лаві запасних так бурхливо висловлював свої емоції, що теж одержав червону картку.

На 82-й хвилині форвард "Зеніту" Павло Погребняк одержав передачу на хід, вийшов сам на сам і з лінії штрафної обвідним ударом послав м`яча в сітку, встановивши остаточний рахунок.

"Зеніт" вперше в своїй історії виграв Суперкубок Росії. Минулого сезону володарем трофея був ЦСКА.

Лента.ру