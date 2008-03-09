У бійці на футболі постраждали близько 80 людей

Масова бійка через непризначений пенальті сталася на футбольному стадіоні в колумбійському місті Калі, 78 людей дістали поранення.

Зіткнення сталися між болільниками на 82-й хвилині футбольного матчу між клубами "Америка де Калі" і "Депортіво де Калі". Хвиля насильства поширилася й на ігрове поле. Поліція із застосуванням сльозоточивого газу кийками розігнала натовп.

У загальному звалищі 18 людей одержали колото-різані поранення. Серед поранених також три офіцери поліції і вагітна жінка, повідомив представник Червоного Хреста.

Обстановка загострилася, коли суддя не призначив пенальті. Фанати "Америки" бурхливо почали опротестовувати рішення судді, гравці на полі вступили в сутички, а тренер "Америки" Дієго Едісон Умана та його колега з команди суперника Даніель Карріна почали штовхати один одного.

Мер міста Калі назвав Едісона Уману "повністю відповідальним" за насильство, що відбулося, і заявив, що міський стадіон буде тимчасово закритий.

Раніше у фанатів обох клубів були часті сутички, але така серйозна сталась уперше, зазначає агентство.