Остаточне рішення по клубах Криму буде приймати ФІФА, а не УЄФА - колишній віце-президент ФІФА

Про це заявив почесний президент Російського футбольного союзу (РФС), колишній віце-президент FIFA В'ячеслав Колосков, повідомляє ТАСС.

4 грудня в швейцарському Ньоні відбудеться засідання виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), на якому буде обговорюватися ситуація, що склалася з кримським футболом.

"Остаточне рішення по кримському футболу винесе не УЄФА, а ФІФА, - сказав Колосков. - УЄФА виробить позицію щодо кримського питання, і на виконкомі ФІФА, який пройде в середині грудня в Марракеші, думаю, вона буде розглянута. Нагадаю: коли РФС мав намір допустити кримські команди до участі у чемпіонаті Росії (на початку червня. - ТАСС) на позачерговій конференції, з ФІФА прийшов лист, підписаний генсеком організації Жерома Вальке, з проханням почекати з цим рішенням".

Почесний президент РФС вважає, що "жорстких заборон очікувати не варто". "Швидше за все, ФІФА та УЄФА будуть закликати дотримуватися свої статути", - сказав Колосков. Він підкреслив, що "позиція РФС - міцна". "У статуті ФІФА прописано, що клуби, які виступають у змаганнях під юрисдикцією однієї національної федерації, не мають права виступати в турнірах під юрисдикцією іншої. Сьогоднішні кримські клуби юридично не мають ніякого відношення до тих, які грали в чемпіонаті України. Це новостворені юридичні особи. Словом, ніяких порушень статуту ФІФА з боку РФС немає і не було", - заявив колишній віце-президент ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, у березні український Крим анексувала Росія, після чого місцеві футбольні клуби "Таврія" (Сімферополь) (нині - ТСК), "Перлина" (Ялта) та ФК "Севастополь" (нині - СКЧФ) догравши сезон-2013/14 в чемпіонаті української Прем'єр-ліги вийшли з числа учасників змагань. Влітку 2014 року команди були прийняті Російським футбольним союзом до складу учасників чемпіонату Росії. Рішення про їх прийняття в чемпіонат іншої країни було оскаржено Федерацією футболу України в Міжнародній федерації футбольних асоціацій (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). ФІФА переклав відповідальність за прийняття остаточного рішення з цього питання на регіональну УЄФА. У свою чергу, Союз пропонує обом конфліктуючим сторонам домовитися і зволікає з прийняттям остаточного вердикту.