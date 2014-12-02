Володимир Кличко може зустрітися з Брайантом Дженнінгсом в квітні в Нью-Йорку

Наступним суперником чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличка може стати американець Брайант Дженнінгс (19 перемог, 0 поразок, 10 нокаутів).

Бій Кличко - Дженнінгс орієнтовно відбудеться в квітні в Нью-Йорку, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличків з посиланням на Ripngpolska.pl.

Цікаво, що раніше сам Кличко-молодший вже називав Дженнінгса одним із своїх потенційних суперників по наступному бою (також у списку фігурують Шеннон Бріггс і Тайсон Ф'юрі).

Так само варто відзначити, що за інформацією авторитетного американського аналітика боксу Дана Рафаеля в бою Кличко - Дженнінгс зацікавлений лідер телевізійного боксерського ринку Америки телеканал НВО, який готовий викласти за цей бій 3 мільйони доларів. Подібна сума здатна компенсувати витрати, пов'язані з різницею у часі між США і Європою (телепартнер Кличко в Німеччині RTL за такі бої платить значно менші суми).

10 листопада Володимир Кличко підписав контракт з НВО на три бої, з яких поки провів лише один - з Кубратом Пулєвим, якого нокаутував у титульному бою 15 листопада в Гамбурзі.