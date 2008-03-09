Капітан «Мілана» передумав йти з футболу

Капітан «Мілана» Паоло Мальдіні, який неодноразово заявляв, що після закінчення сезону-2007/08 він завершить спортивну кар`єру, відклав своє прощання з футболом ще на рік. За словами захисника, в останні місяці його перестали турбувати травми колін, і він відчуває в собі сили відіграти ще один сезон.

Мальдіні, якому 26 червня виповниться 40 років, зауважив, що тільки ідіоти ніколи не міняють своїх рішень, додавши, що і керівництво «Мілана» і уболівальники команди закликають його відкласти завершення кар`єри на рік. Футболіст зізнався, що три місяці тому він відчував себе набагато гірше, але тепер повернувся до основного складу «Мілана» і відіграє важливу роль в команді, передає «Newsru.com».

Паоло Мальдіні дебютував в «Мілані» в 1985 році і виступав за цей клуб впродовж всієї своєї кар`єри. Серед численних титулів, завойованих захисником, - сім перемог в чемпіонаті Італії, п`ять Кубків європейських чемпіонів і три Міжконтинентальні Кубки.

«ForUm»