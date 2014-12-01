ФІФА назвала 15 номінантів-бомбардирів в "Збірну світу" 2014 року

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила список з 15 найсильніших команд світу, претендентів на потрапляння до "Збірної світу" за підсумками 2014 року.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Кращими нападниками року за версією ФІФА стали: Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті), Гарет Бейл, Карім Бензема, Кріштіану Роналду (Реал), Дієго Коста (Челсі), Златан Ібрагімовіч (ПСЖ), Роберт Левандовський, Томас Мюллер, Арьєн Роббен, Франк Рібері (Баварія), Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Неймар (всі - Барселона), Марко Ройс (Боруссія Дортмунд), Уейн Руні (Манчестер Юнайтед).

Як повідомляв УНІАН, символічну збірну 2014 року визначають професійні футболісти зі всього світу. Раніше були оголошені 5 номінантів-воротарів, 20 захисників та 15 півзахисників.

11 кращих футболістів року - воротар, 4 захисника, 3 півзахисника і 3 форварди - будуть названі 12-го січня на церемонії вручення "Золотого м'яча", призу абсолютно кращому футболісту 2014 року.