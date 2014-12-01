"Будівельник" обіграв "Київ" в матчі баскетбольної Суперліги

У столичному Палаці спорту завершився матч української баскетбольної Суперліги, в якому "Будівельник" обіграв БК "Київ" з рахунком 80:76.

Доля матчу вирішилася в кінцівці гри.

"Будівельники" начисто переграли суперника в першій половині гри, вигравши обидві чверті - 14:10 й 23:21 - 37:31 за підсумками половини гри. Але, в третьому періоді розгубили свою перевагу - 21:27 і загальний рахунок 58:58.

Доля матчу вирішувалася в кінцівці гри, а точніше, за дві з половиною хвилини до фінальної сирени, коли "Будівельник" здобув 4-очкову перевагу і зумів утримати її до фінальної сирени - 22:18.

Кращим гравцем у складі команди-переможниці став Денис Лукашов, який набрав 20 очок, зробив 8 перехоплень і 4 підбирання.

Таким чином, після цієї гри "Будівельник" зміцнив свою другу позицію в турнірній таблиці регулярного чемпіонату - 10 перемог при 2 поразках. Команда поступається тільки "Хіміку" з Южного - 12/0.