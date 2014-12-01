ФІФА офіційно назвала номінантів на "Золотий м'яч-2014"

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) офіційно назвала імена трьох претендентів на звання титулу кращого гравця 2014 року - володаря "Золотого м'яча".

Про це було оголошено сьогодні ввечері на спеціальній церемонії, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

На звання кращого футболіста світу претендують Кріштіано Роналду (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина) і воротар збірної Німеччини, чемпіон світу-2014 Мануель Нойєр.

У жіночому футболі номінантами на нагороду стали Надін Кесслер (Німеччина), Марта (Бразилія) і Еббі Уембех (США).

Кандидатами на звання кращого тренера року серед чоловічих команд стали Карло Анчелотті, Йоахім Лев і Дієго Сімеоне, а серед жіночих команд - Ральф Келлерман, Марен Міенерт і Норіо Сасакі.

Церемонія нагородження лауреатів "Золотого м'яча-2014", де і будуть названі переможці, відбудеться 12 січня 2015 року.