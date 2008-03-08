Бангура відвезли у лікарню

На післяматчевій прес-конференції тренер київських динамівців Юрій Сьомін прокоментував матч із запорізьким Металургом (2:1 на користь Динамо). "Нам було важко сьогодні. Ще при вивченні записів з матчами Металурга ми звернули увагу, що це добротна команда з хорошою обороною, яка мало пропускає", - сказав Сьомін.

Тренер відзначив, що гру киян в тактичному плані трохи зіпсувала травма Бангура (на 40 хвилині його замінив Шацьких - ред.).

"Там, начебто, проблеми і з носом, і зі стегном, і з голеностопом. Його відвезли в лікарню на рентген", - повідомив Юрій Сьомін.

Football.ua