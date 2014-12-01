Молодіжна збірна України з хокею проведе збір напередодні чемпіонату світу

Льодові заняття відбуватимуться на майданчику ТРЦ «Термінал» (Бровари, Київська обл.), повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Програмою збору передбачено проведення дворазових занять починаючи з 4 грудня. Після вихідного дня (9 грудня) команда перейде на режим одноразових тренувань, а вже 12 грудня візьме курс на Дунайварош. Саме у цьому угорському місті відбудуться матчі чемпіонату світу серед команд дивізіону 1В (третій за ліком дивізіон).

Всього на збір тренерський штаб команди запросив 28 хокеїстів, з яких 8 представляють вітчизняні команди, 9 виступають в чемпіонаті та першості МХЛ, 3 представляють клуб із Австрії, 3 – команду російської студентської ліги, по одному гравцю запрошено із Чехії, Польщі, Швеції та США.

Загалом же список запрошених тренером Ігорем Чибірєвим гравців має наступний вигляд:

Воротарі: Едуард Захарченко (1995, ХК «Челни», МХЛ), Владислав Вязовов (1996, «Держава», Росія), Данило Єлісєєв (1995, «Платина», МХЛ-Б).

Захисники: Олександр Александров (1997, «Платина», МХЛ-Б), Віталій Андрейків (1996, «Полонія», Польща), Олександр Боєвих (1995, «Беркути Кубані», МХЛ), Володимир Варивода (1995, «Платина», МХЛ-Б), Олександр Влад (1997, «Спарта», Чехія), Андрій Григор’єв (1998, «Ред Булл», Австрія), Ігор Мережко (1998, «Ред Булл», Австрія), Віталій Муль (1995, ДЮСШ «Крижинка»), Станіслав Ординський (1998, «Нюнасхамн», Швеція), Богдан Піддубний (1995, «Держава», Росія), Денис Савченко (1995, СДЮСШОР).

Нападаючий: Антон Бойков (1995, ДЮСШ «Крижинка»), Кирило Бондаренко (1996, «Держава», Росія), Олексій Ворона (1997, ДЮСШ «Крижинка»), Тимур Гриценко (1996, ДЮСШ «Крижинка»), Олексій Костюк (1995, ХК «Челни», МХЛ), Сергій Кузьмик (1995, «Платина», МХЛ-Б), Владислав Луговий (1995, «Платина», МХЛ-Б), Віталій Лялька (1996, «Кристал», МХЛ), Вадим Мазур (1998, «Ред Булл», Австрія), Філіп Матвієнко (1997, СДЮСШОР), Павло Найда (1995, «Портленд Пайретс», США), Іван Радецький (1996, ДЮСШ «Крижинка»), Ярослав Свищев (1997, СДЮСШОР) та Євген Тимченко (1996, «Титан», МХЛ-Б).

Чемпіонат світу в Угорщині відбудеться з 14 по 20 грудня.

Суперниками української збірної на цьому турнірі будуть однолітки з Казахстану, Польщі, Угорщини, Японії та Франції.