Українські гандболістки провела два матчі проти Словаччини а рамках підготовки до Євро

Національна жіноча збірна України провела два товариські матчі проти збірної Словаччини, обмінявшись перемогами з суперницями.

У першій грі у Міхайловцах (Словаччина) наші дівчата зуміли обіграти господарок майданчику з рахунком 30:27, повідомляє пресс-служба ФГУ.

У повторному матчі суперник взяв переконливий реванш, перемігши з рахунком 29:23.

Найкориснішим гравцем збірної України в цих матчах стала Вікторія Борщенко, яка забила у двох іграх 14 голів (8 - у першій, 6 - у другій).

Ці матчі стали одним з етапів підготовки до ігор у фінальній частині чемпіонату Європи, що пройде в Угорщині та Хорватії. Суперниками наших дівчат у групі будуть збірні Норвегії, Данії та Румунії.

Жіночий гандбольний Євро-2014 відбудеться з 7 по 21 грудня.