Валентина Шевченко виграла лижні перегони Кубка світу

Українка Валентина ШЕВЧЕНКО виграла перегони на 30 км в рамках етапу Кубка світу з лижних перегонів, що проходить в норвезькому Холменколені.

Друге місце посіла Шарлота КАЛЛА (Швеція), а бронза дісталася німці Клаудії НІСТАД.

У загальному заліку Кубка світу лідирує Вірпі КУЙТУНЕН (Фінляндія), яка в цих перегонах фінішувала сьомою. В її активі 1325 очок. На другому місці - Астрід ЯКОБСЕН з Норвегії (1115), на третьому - Шарлота КАЛЛА (1019). Росіянки не увійшли навіть до десятки кращих.