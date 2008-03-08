Валентина Шевченко виграла лижні перегони Кубка світу
17:09, 08 березня 2008Спорт
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У загальному заліку лідирує Вірпі Куйтунен
Українка Валентина ШЕВЧЕНКО виграла перегони на 30 км в рамках етапу Кубка світу з лижних перегонів, що проходить в норвезькому Холменколені.
Друге місце посіла Шарлота КАЛЛА (Швеція), а бронза дісталася німці Клаудії НІСТАД.
У загальному заліку Кубка світу лідирує Вірпі КУЙТУНЕН (Фінляндія), яка в цих перегонах фінішувала сьомою. В її активі 1325 очок. На другому місці - Астрід ЯКОБСЕН з Норвегії (1115), на третьому - Шарлота КАЛЛА (1019). Росіянки не увійшли навіть до десятки кращих.
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