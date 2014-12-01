14-й тур, Прем'єр-ліга, "Дніпро" - "Металург" (Донецьк): відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську відбудеться заключний матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" прийме донецький "Металург".

У грі зійдуться 3-я і 10-а команди турнірної таблиці УПЛ, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

У цьому році початок календарної зими практично день в день збігся з фактичним, що помітно додало роботи персоналу, що обслуговує газон «Дніпро-Арени». Але працюючий вже більше місяця підігрів разом зі спеціальними лампами і агротканиною зняв всі питання про якість поля, які могли виникнути у делегата ФФУ. Футболістам грати буде комфортно - так само як і вболівальникам перебувати на затишних, захищених від негоди дахом трибунах стадіону.

Дніпропетровський "Дніпро" в нинішньому сезоні довгий час лідирував в турнірній таблиці а зараз потенційно знаходиться на другій позиції. Справа в тому, що донецький "Шахтар" вже провів свій матч 14-го туру напередодні, розгромивши запорізький "Металург" - 4:0, і випереджаючи на даний момент "Дніпро" на 1 очко. Але, за втраченими балами, "Дніпро" випереджає донеччан на 2 пункти. У 12 попередніх матчах турніру підопічні Мирона Маркевича здобули 8 перемог, при 3 нічиїх та 1 поразці. Єдиний програш був зафіксований у матчі з лідером українського футболу сезону 2014/15 - київським "Динамо". А в очній грі першого кола з донецьким "Металургом", яка стала матчем-відкриттям нинішнього чемпіонату України, дніпропетровці впевнено виграли з рахунком 2:0. На даний момент у "Дніпра" 27 очок в турнірній таблиці.

У свою чергу, "Металург" має у 12 матчах - 3 перемоги, 4 нічиї та 5 поразок. У команди 13 очок і вона знаходиться на 10-му місці в турнірній таблиці з 14 команд.

У нинішній очній зустрічі явним фаворитом на котируваннях букмекерських контор є "Дніпро". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,23 до 1, на нічию - 5,4 до 1, а на перемогу гостей - 11,24 до 1.

Матч "Дніпро" - "Металург" розпочнеться о 19.00.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.

Стартові склади команд:

"Дніпро": 71. Бойко, 2. Влад, 3. Мазух, 14. Чеберячко, 23. Дуглас Сілва, 18. Зозуля, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезньов.

Запасні: 16. Лаштувка, 44. Федецький, 12. Бруно Гама, 28. Шахов, 89. Политило, 97. Близниченко, 99. Матеус.

"Металлург" Д: 12. Бандура, 37. Габріель, 44. Прийма, 4. Чечер, 61. Соболь, 5. Путівцев, 7. Морозюк, 9. Лазіч, 18. Нойок, 14. Александре, 10. Жуніор Мораєс.

Запасні: 1. Паньків, 2. Барановський, 23. Насонов, 8. Нельсон, 17. Поступаленко, 19. Овсепян.