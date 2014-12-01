Команда українського легіонера Леня програла черговий матч чемпіонату НБА

Команда Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс", в якій виступає український легіонер Олексій Лэнь, програла черговий матч регулярного чемпіонату "Орландо Меджік" з рахунком 90:93.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Вирішальної переваги гості добилися в першій половині гри, яку виграли з рахунком 52:39 ("+13" очок). Після великої перерви "сонячні" спробували відігратися, але "+2" у третій чверті (19:17) й "+8" в четвертій (32:24) виявилося замало для перемоги в матчі.

Українець Лэнь провів на паркеті 16 хвилин, за які не набрав жодного очка (0/6 кидків), зробив 5 підбирань (3 в атаці), 1 передачу, 1 блок-шот і заробив 2 персональних зауваження.

Цікаво, що "Меджік" в останній раз вигравали в гостях у команди Західної конференції 635 днів тому, 16 березня 2013 року. Тепер флоридській команді вдалося перервати цю неприємну серію, разом з тим, продовживши невдалу серію "Фінікса", який програв на своєму майданчику після розгрому в Денвері.

Тим не менш, на даний момент у "Фінікса" 8 перемог при 10 поразках і команда, як і раніше входить у вісімку найсильніших клубів Західної конференції, посідаючи 8-е місце. Згідно з регламентом НБА, в плей-офф змагань, де безпосередньо виборюється титул чемпіона ліги, виходять по 8 найсильніших команд Заходу і Сходу за підсумками регулярного чемпіонату.