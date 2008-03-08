Стадіон «Динамо» оснастили суперзвуком

Стадіон «Динамо» ім. Валерія Лобановського ретельно підготували до матчу-відкриття 2008 року. Нагадаємо, що сьогодні «Динамо» приймає запорізький «Металург».

Про підготовку футбольного поля розповів відповідальний за цю ділянку роботи Анатолій Калоша. У п`ятницю на трав`яному газоні нанесли розмітку, встановили ворота, по периметру розставили рекламні щити. Паралельно проводилося прибирання трибун, наново нанесено нумерацію секторів, рядів, місць, пише «ForUm» .

При вході на стадіон уболівальники зможуть придбати атрибутику динамівців і, заразом, «підкріпитися» в спеціально встановлених кафе. До матчу підготовлено традиційні програмки. Їхня ціна залишилася незмінною - 1 гривня, передає «FCDynamo.Kiev.ua».

Готуючись до нового футбольного року, ФК «Динамо» спільно з компанією «Тік-Так» повністю відновив звукове устаткування. Після проведення необхідних розрахунків були встановлені сучасні звукові системи італійської фірми RCF. Виявилось, що для озвучування секторів стадіону необхідно 10 акустичних систем. Якість їх звучання уболівальники зможуть оцінити в суботу, в поєдинку проти «Металурга». Додамо, що нове устаткування також використовуватиметься на матчах дублюючого складу, «Динамо-2», «Динамо-3», дитячо-юнацьких команд.