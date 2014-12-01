В Бразилії представили дев`ять олімпійських монет присвячених Ріо-2016

Центральний банк Бразилії представив дев’ять пам’ятних монет – одна золота, чотири срібні та чотири для вільного обігу, які випущені до Олімпійських та Паралімпійських ігор, що пройдуть у 2016 році в Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

На золотій монеті номіналом в 10 бразильських реалів зображена місцева статуя Христа-Спасителя з одного боку і спринт на 100 метрів з олімпійським девізом «Швидше, вище, сильніше» - з іншого. На срібних монетах (номінал 5 бразильських реалів) зображені відомі пам’ятки країни. На монетах вільного обігу номіналом 1 бразильський реал зображені олімпійські та паралімпійські види спорту, зокрема, легка атлетика і плавання, де місцеві спортсмени здобули найбільше олімпійських медалей, а також гольф, який повертається до програми Ігор після 112-річної відсутності.

Монети були розроблені і вироблені Центральним банком Бразилії та бразильським монетним двором за технічної підтримки Оргкомітету Ігор.

Загалом до Ігор XXXI Олімпіади в Бразилії буде випущено 36 видів монет.