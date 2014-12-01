Український гімнаст Верняєв переміг на етапі Кубка світу
12:37, 01 грудня 2014Спорт
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Українцю не було рівних в багатоборстві
Олег Верняєв виграв етап Кубка світу в Німеччині / zik.ua
Український гімнаст Олег Верняєв здобув перемогу на етапі Кубка світу в німецькому Штутгарті.
Про це повідомляє Національній олімпійський комітет України.
Нашому співвітчизнику не було рівних у змаганнях з багатоборства , де були представлені практично усі найсильніші гімнасти планети.
За сумою шести вправ українець набрав 91.731 бала. На другому місці фінішував бразилець Серхіо Сасакі - 90,565 бали, на третьому - американець Доннел Віттенбург (90,398).
У жіночих змаганнях перемогу здобула Лариса Андреа Іордаче з Румунії.
Олег Верняєв є одним з найперспективніших українських гімнастів. Раніше у 2014-му році він виграв золоті медалі чемпіону світу та Європи в окремій вправі на брусах.
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