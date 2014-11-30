"Карпати" виграли матч УПЛ у "Говерли"

У Львові завершився матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали ужгородську "Говерлу" і виграли з рахунком 1:0.

Долю матчу вирішив епізод у середині другого тайму.

Гра на стадіоні "Україна" проходила в приблизно рівній боротьбі з незначною територіальною та ігровою перевагою львів'ян. А єдиний гольовий момент у матчі стався на 74-й хвилині, коли гол забив Володимир Костевич. Захиснику "Карпат" вдався красивий удар. М'яч, ледь зачепивши руку воротаря закарпатської команди Максима Коваля, влетів у дальній верхній кут воріт - 1:0.

У час, що залишився до кінця гри львів'яни контролювали ситуацію і довели матч до перемоги.

У двох інших іграх, що відбулися в неділю ввечері, харківський "Металіст" на своєму полі обіграв луганську "Зорю" - 4:2, а київське "Динамо" в Полтаві розгромило "Ворсклу" - 3:0.

14-й тур УПЛ завершиться у понеділок матчем "Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Металург" (Донецьк).