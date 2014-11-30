УПЛ, 14-й тур, "Карпати" - "Говерла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають ужгородську "Говерлу".

У цьому матчі зійдуться 14-я (остання) і 11-я команди турнірної таблиці УПЛ.

"Карпати" йдуть на останньому місці в турнірній таблиці, хоча набрали 9 очок і могли б ділити 11-13 місця з "Говерлою" і запорізьким "Металургом". Команда в 12 попередніх іграх 2 рази здобула перемогу, 3 матчі зіграла внічию і 7 - програла. Разом з тим, Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України оштрафував ФК "Карпати" на 9 очок за неодноразове ігнорування вимоги розрахуватися з колишнім гравцем команди Мартіном Богатіновим. І на даний момент у львів'ян в турнірній таблиці - 0 балів.

У "Говерли" на рахунку 1 перемога, 6 нічиїх, 5 поразок - 9 очок і 11-е місце.

На ставках букмекерських контор явним фаворитом є "Карпати", на перемогу яких ставки приймаються з коефіцієнтом 1,97 до 1. Ставки на нічию приймаються з розрахунку 3,24 до 1, а на перемогу "Говерли" - 3,64 до 1.

Стартові склади команд:

"Карпати": 23. Мисак, 5. Гітченко, 27. Страшкевич, 94. Мірошниченко Д., 4. Балажіц, 7. Ксьонз, 16. Худоб'як, 17. Голодюк, 20. Даушвілі, 32. Пластун, 8. Костевич.

Запасні: 29. Ильющенков, 92. Чачуа, 10. Карноза, 18. Кополовець, 19. Мартинюк, 48. Кльоц, 14. Сергійчук.

"Говерла": 21. Коваль М., 5. Акакпо, 20. Ягодінскіс, 29. Глушицький, 2. Полянський, 7. Райчевіч, 8. Мякушко, 23. Люлька, 9. Герасимюк, 10. Фещук, 31. Бурдужан.

Запасні: 22. Бабенко Д., 14. Качараба, 15. Трухін, 16. Шацьких, 24. Каверін, 25. Степанюк Р., 28. Родич.