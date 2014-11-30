"Мікромакс Індіан" виграв перший етап тенісної Прем'єр-ліги

У Манілі (Філіппіни) завершився перший етап Міжнародної тенісної Прем'єр-ліги, перемогу в якому здобула команда "Мікромакс Індіан".

У вирішальному матчі ця команда виграла у "ОАЕ Роялс" з рахунком 28:20.

Індійці виграли чотири матчі з п'яти, програвши лише в стартовій зустрічі, де Крістіна Младенович виявилася сильнішою за Аню Іванович - 6:4. Надалі в міксті пара Рохан Бопана/Саня Мірза була сильнішою за Ненада Жимоніча і Младенович - 6:3, у чоловічій парі Бопана і Гаель Монфіс були сильнішими Жимоніча і Маріна Чиліча - 6:4, Монфіс обіграв Чиліча - 6:3, а в матчі "ветеранів-легенд" Фабріс Санторо був сильнішим за Горана Іванішевича - 6:4.

В іншому матчі дня господарі змагань "Маніла Меверікс" обіграла "Сінгапур Сламмерс" з рахунком 27:19. У цьому матчі Марк Філіпусіс обіграв Патріка Рафтера - 6:3, Трейт Хей і Жо-Вілфрід Тсонга були сильнішими за Томаша Бердиха і Ніка Кіргіоса - 6:5, Кірстен Флиппкенс і Енді Маррей обіграли Серену Вільямс і Ллейтона Хьюїтта - 6:1, Кірстен Фліпкенс програла Серені Вільямс - 3:6, а Енді Маррей обіграв Ніка Кіргіоса - 6:5.

Таким чином, на рахунку команди Індії 12 очок, ОАЕ - 10, Філіппін - 7 і Сінгапуру - 4.

Другий етап Міжнародної тенісної Прем'єр-ліги відбудеться 2-4 грудня в Сінгапурі.