"Волинь" обіграла "Іллічівець" у матчі Прем'єр-ліги

У Дніпропетровську завершився матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луцька "Волинь" обіграла маріупольський "Іллічівець" з рахунком 3:1.

Доля матчу вирішилася у другому таймі.

В першому колі команди повинні були провести очний матч в Маріуполі, але через складну обстановку в місті і Донецькій області в цілому, було вирішено перенести гру в Луцьк. А матч другого кола, відпоідно, провести на полі маріупольської команди. Цей матч проходить у Дніпропетровську, так як "Іллічівець" вибрав місто місцем проведення домашніх матчів.

Гра почалася з півгодинною затримкою через велику кількість снігу в Дніпропетровську, який не встигли вчасно розчистити на стадіоні "Метеор".

Погодні умови не завадили гравцям продемонструвати яскравий гостроатакуючий футбол і протягом першої півгодини гри вони забили чотири голи. Рахунок матчу вже на 9-й хвилині відкрив Артем Шабанов, а на 19-й і 25-й хвилинах Ерік Бікфалві зробив дубль й довів перевагу своєї команди до великої - 3:0. І лише на 31-й хвилині Сергій Яворський зумів відповісти одним голом у складі "Іллічівця" - 3:1.

У другому таймі луцька команда впевнено контролювала хід гри довівши її до перемоги.

Раніше в цьому турі відбулися матчі "Олімпік" (Донецьк) - "Чорноморець" (Одеса) - 2:1, а також "Металург" (Запоріжжя) - "Шахтар" (Донецьк) - 0:4.