УПЛ, 14-й тур, "Волинь" - "Іллічівець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому зійдуться луцька "Волинь" і маріупольський "Іллічівець".

У цьому матчі зіграють 7-а і 13-а команди турнірної таблиці УПЛ.

В першому колі команди повинні були провести очний матч в Маріуполі, але через складну обстановку в місті і Донецькій області в цілому, було вирішено перенести гру в Луцьк. А матч другого кола провести на полі маріупольської команди. Цей матч проходить у Дніпропетровську, так як "Іллічівець" вибрав місто місцем проведення домашніх матчів.

Що стосується ігрового аспекту, то "Іллічівець", на відміну від інших команд регіону - донецьких "Шахтаря", "Олімпіка" і луганської "Зорі", відчуває серйозну ігрову кризу та вкрай рідко набирає очки. В 12 матчах команда лише 3 рази зіграли внічию при 9 поразках - 3 очки. У турнірній таблиці команда займає 13-е місце тільки тому, що львівські "Карпати" в свій час були позбавлені за рішенням КДК ФФУ всіх набраних 9 очок - 0 балів.

У свою чергу, луцька "Волинь" виграла 5 матчів при 2 нічиїх та 5 поразках - 17 балів. Команда знаходиться на 6-му місці в таблиці.

У матчі першого кола "Волинь" обіграла "Іллічівець" з рахунком 2:1.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри є "Волинь", на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 1,67 до 1. У той же час, на нічию - 3,57 до 1, а на перемогу "Іллічівця" - 4,76 до 1.

Стартові склади команд:

"Волинь": 42. Неділько, 3. Сімінін, 15. Жуніч, 16. Шиш Р., 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 9. Мемешев, 10. Бікфалві, 13. Шабанов, 19. Кобахідзе, 93. Матей.

Запасні: 74. Кичак, 20. Задерецький, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 39. Переймів, 68. Никитюк А., 17. Маріотто Д.

"Іллічівець": 1. Гальчук, Суходуб, 13. Яворський, 19. Очігава, 93. Цюпа, 8. Тотовицький, 9. Оберемко, 61. Мішньов, 7. Шевчук С., 11. Гринь, 16. Мандзюк А.

Запасні: 33. Чурилов, Дехтяренко, 15. Васін Д., 17. Даценко, 21. Скоблов, 31. Янаков, 94. Приходько С.