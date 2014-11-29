"Мікромакс Індіан" розгромив "Манілу Меверікс" у другому турі тенісної Прем'єр-ліги

У Манілі (Філіппіни) завершилася друга гра дня Міжнародної тенісної Прем'єр-ліги, в якій індійська команда "Мікромакс" розгромила господарів корту "Меверікс" з рахунком 24:15.

Гості мали помітну перевагу по ходу матчу і виграли всі п'ять партій.

Спочатку француз Фабріс Санторо здолав канадського гравця філіппінців Даніеля Нестора - 6:1, потім ще один французько-індійський дует Гаель Монфіс /Рохан Бопанна виявився сильнішим за французько-філіппінську пару Жо-Вільфред Тсонга /Трет Хьюї - 6:0, Гаель Монфіс здолав британця Енді Маррея - 6:4, індійці Саня Мірза /Рохан Бопанна розгромили російсько-британський дует Марія Шарапова /Енді Маррей - 6:1, а сербка Ана Іванович була сильнішою за Шарапову - 6:3.

Таким чином, після двох днів змагань в турнірній таблиці лідирують "ОАЕ Роялс":і "Микромакс Індіан" - по 8 очок. У "Сінгапур Сламмерс" і "Маніли Меверікс" - по 3 бали.

30 листопада відбудуться матчі заключного 3-го туру першого етапу змагань.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчів ігрового дня.