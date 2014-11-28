"Мікромакс Індіан" і "ОАЕ Роялс" виграли матчі першого дня тенісної IPTL

У Манілі (Філіппіни) стартувала Міжнародна тенісна Прем'єр-ліга (IPTL), в якій приймаю участь лідери світового рейтингу і "зірки" минулих років.

В перший день перемоги здобули команди "Мікромакс Індіан" і "ОАЕ Роялс".

Зокрема, у матчі "Мікромакс Індіан" - "Сінгапур Сламмерс" зафіксован рахунок 26:20. Гаель Монфіс (Індія) обіграв Ллейтона Хьюїтта (Сінгапур) - 6:1, Ана Іванович (Індія) була сильнішою за Даніелу Хантухову (Сінгапур) - 6:0, дует Гаель Монфіс/ Рохан Бопанна (Індія) програв парі Нік Кіргіос/ Томаш Бердих (Сінгапур) - 2:6, Саня Мірза/ Рохан Бопанна (Індія) обіграли Даніелу Хантухову/ Бруно Суарес (Сінгапур) - 6:4, а Фабріс Санторо (Індія) на тай-брейку здолав Патріка Рафтера (Сінгапур) - 6:5 (4). Команда Micromax Indian Aces за перемогу заробила чотири очки, DBSSingapore Slammers, вигравши більше десяти геймів, отримала один бал у таблицю.

У матчі "Маніла Меверікс" - "ОАЕ Роялс" господарі турніру програли з рахунком 24:29. Енді Маррей (Меверікс) поступився Маріну Чилічу (Роялс) - 5:6 (3), Марія Шарапова (Меверікс) обіграла Христину Младенович (Роялс) - 6:5 (3), пара Тріт Хьюї/ Жо-Вільфред Тсонга (Меверікс) була слабкіша дуету Марін Чіліч/ Ненад Жимоніч (Роялс) - 4:6, Марія Шарапова/ Енді Маррей (Меверікс) програли дуету Христина Младенович/ Ненад Жимоніч (Роялс) - 4:6, а Карлос Мойя (Меверікс) поступився Горану Іванішевичу (Роялс) - 5:6 (6).

"ОАЕ Роялс" набрав 4 очки, а "Маніла Меверікс" - 2 бали, так як зуміла виграти більше 20 геймів.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчів першого етапу змагань у Манілі в суботу і неділю - 29-30 листопада.

Початок матчів об 11.00 і 15.15.