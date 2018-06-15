Для сильних духом: оновлений Nemiroff став генеральним партнером турніру зі змішаних єдиноборств

16 червня у київському Палаці спорту відбудеться масштабний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 11. Він обіцяє запам'ятатися не лише видовищними поєдинками і масштабним шоу, але і подією воістину історичного значення: міжнародний бренд Nemiroff – генеральний партнер WWFC – уперше з'явиться перед українцями у своєму новому вигляді.

Nemiroff, бренд з 25-річною історією, відомий у 80-ти країнах світу, нещодавно зважився на глобальну трансформацію – від пляшки і етикетки до кардинальної зміни іміджу. Візуальні зміни зміцнять імідж мужнього бренду, що склався історично. Сміливі контури пляшки стануть проявом його маскулінного характеру, стилізоване крило в логотипі – символом свободи і неприборканого духу.

Не дивно, що саме змішані єдиноборства стали тим видом спорту, на який звернув увагу мужній бренд. Nemiroff і WWFC мають схожу систему цінностей, в основі якої лежить неприборканий дух, здатність упевнено рухатися до мети і перемагати. Як відомо, Nemiroff має багаторічний досвід підтримки професійного спорту – зокрема, боксу. За цей час український бокс здобув світове ім’я і славу, як і сам Nemiroff. Настав час нових досягнень і нових героїв, – відзначають у компанії. І додають, що ця співпраця допоможе популяризації в Україні змішаних єдиноборств – видовищного виду спорту, який сьогодні є світовим трендом.

Гості WWFC 11 стануть першими українцями, які побачать бренд у новому вигляді і зможуть належним чином оцінити його нестримний дух.

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