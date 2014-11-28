ФІФА назвала півзахисників, які претендують на потрапляння в збірну світу 2014 року

Цей список федерація склала разом зі Спілкою професійних футболістів ФІФ-Про, повідомляється на офіційному сайті організації.

В списку значаться гравці 8 клубів світу: "Реал" (Мадрид, Іспанія) - Тоні Кроос (Німеччина), Лука Модрич (Хорватія), Хамес Родрігес (Колумбія); "Ювентус" (Турин, Італія) - Андреа Пірло (Італія), Поль Погба (Франція), Артуро Відаль (Чилі); "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) - Хабі Алонсо (Іспанія), Бастіан Швайнштайгер (Німеччина); "Челсі" (Лондон, Англія) - Сеск Фабрегас (Іспанія), Еден Азар (Бельгія); "Барселона" (Іспанія) - Хаві, Андрес Іньєста (обидва - Іспанія), "Манчестер Юнайтед" (Англія) - Анхель Ді Марія (Аргентина); "Арсенал" (Лондон, Англія) - Месут Озіл (Німеччина); "Манчестер Сіті" (Англія) - Яя Туре (Кот-Д'івуар).

Як повідомляв УНІАН, раніше були оголошені списки з 5 воротарів і 20 захисників, які претендують на потрапляння до "збірної світу". 1 грудня ФІФА оголосить список з 15 форвардів.

Всього в символічну збірну увійдуть воротар, 4 захисника, 3 півзахисника і 3 форварда. Символічна збірна кращих гравців світу 2014 року буде оголошено під час церемонії вручення "Золотого м'яча-2014", яка відбудеться 12 січня 2015 року.