Оголошено конкурс на кращий проект реконструкції НСК «Олімпійський»

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту оголосило відкритий архітектурний конкурс з визначення кращої проектної пропозиції щодо реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як повідомляє міністерство, конкурс проводиться відповідно до ст. 6 Закону України «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету міністрів від 25 листопада 1999 року № 2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів», постанови Кабінету міністрів від 27 лютого 2008 року № 124 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення кращої проектної пропозиції щодо реконструкції НСК «Олімпійський», а також наказу Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 7 березня 2008 року № 899 «Про оголошення конкурсу».

Як повідомляв УНІАН, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО зазначав, що порядок проведення конкурсу і вимоги до учасників та проекту розроблялися фахівцями Мінсім’їмолодьспорту спільно з усіма зацікавленими відомствами та організаціями. Головними критеріями проекту визначено відповідність вимогам безпеки УЄФА і спроможність реалізувати проект у встановлені терміни.

За словами міністра, до конкурсу будуть допущені як українські, так і іноземні компанії, що мають досвід будівництва арен такого класу.

До складу журі увійдуть фахівці з архітектури, спортивні функціонери та інші особи, які можуть виступити експертами при оцінці проектів.

Попередні строки проведення конкурсу було визначено в межах одного місяця.