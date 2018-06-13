Планується, що участь у змаганнях візьмуть 5-7 тис. учасників.

У Тернополі у 2022 році відбудеться Чемпіонат світу з перегонів на драгонботах.

Читайте такожУ Києві відбудеться відкриття Чемпіонату України з шоссейно-кільцевих мотоперегонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник управління капітального будівництва ТОДА Віктор Кузяк.

Він зазначив, що завдяки таким змаганнях «Водна арена Тернопіль», яку будують на каналі р. Серет поблизу Тернопільського ставу, зможе себе окуповувати.

«Планується, що участь у змаганнях візьмуть 5-7 тис. учасників. За попередніми підрахунками, вони витратять за 5 днів 52 млн грн на проживання, харчування, доїзд, інші послуги. Ще 0,8-1 млн євро отримає сама арена від Міжнародної федерації перегонів на драгонботах за організацію змагань», – сказав Кузяк.

За його даними, наразі на каналі вже укріпили береги та залили фундамент під трибуни.

«Також прокладено нові каналізаційні мережі, бо на арені функціонуватимуть душові, туалети, буде сврдловина з питною водою. Також буде окрема доріжка, щоб з автомобіля на ходу можна було знімати перебіг змагань», – розповів Кузяк.

Як зазначив голова ТОДА Степан Барна, наразі подібна вода арена є лише у Дніпрі.

«Там готується веслярська олімпійська збірна. Щороку держава на утримання арени скеровує 5 млн грн, щоб наші спортсмени там могли нормально тренуватися. Розраховуємо, що з часом аналогічні збори олімпійці будуть проводити і в Тернополі. От я у суботу поплив каналом на байдарці і побачив, що навіть у суботу тривають будівельні роботи. Розраховуємо, що в серпні перша черга арени вже буде здана», – сказав Барна.

Загалом на «Водній арені Тернопіль» можна буде проводити змагання на байдарках, каноє, човнах-драконах, водних лижах, а також з гандболу чи баскетболу на човнах. Також планується залучати канал і для чемпіонату з риболовлі.

Довідка УНІАН. «Водну арену Тернопіль» почали будувати минулого року. Загальна вартість проекту складає 60 млн грн.