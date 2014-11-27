"Дніпро" програв "Інтеру" в Лізі Європи

У Мілані завершився матч 5-го туру Ліги Європи УЄФА, в якому "Інтер" приймав на своєму полі дніпропетровський "Дніпро" і виграв з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Матч розпочався обопільними гострими атаками. А вже на 16-й хвилині "Дніпро" несподівано вийшов вперед. Гол забив Руслан Ротань. Капітан дніпропетровців після удару Євгена Коноплянки та сейву воротаря міланців Саміра Хандановіча відмінно зіграв на добиванні, відправивши м'яч під поперечину.

Втім, вже через 14 хвилин гол у відповідь забив Здравко Кузмановіч. Після стандарту у виконанні Ернанеса м'яч заметушився у штрафному гостей і Кузмановіч, опинившись один, красивим ударом увігнав м'яч у дальній кут - 1:1.

Вирішальний епізод у грі стався на самому початку другого тайму, на 50-й хвилині. Гол забив Пабло Освальдо. Захисника "Дніпра" пропустили пас Ернанеса на Освальдо в штрафну і форвард впевнено реалізував момент, пробивши повз Бойка.

Варто відзначити, що в кінцівці гри "Дніпро" мав помітну перевагу і Євген Селезньов навіть забив гол, але суддя зафіксував положення поза грою. Крім того, на 28-й хвилині, ще за рахунку 1:0 на користь "Дніпра", Євген Коноплянка не реалізував 11-метровий.

У паралельному матчі "Сент-Етьєн" - "Карабах" була зафіксована нічия, 1:1.

Таким чином, після 5 турів у "Інтера" 11 балів, "Сент-Етьєна" і "Карабаху" - по 5, "Дніпра" - 4.

В останньому турі групового етапу українську команду влаштує тільки перемога в домашньому матчі з "Сент-Етьєном" за умови, що "Карабах" не зуміє на своєму полі обіграти абсолютно невмотивований "Інтер".