Ліга Європи: перемога "Динамо", програш "Металіста"

У Києві та Стамбулі завершилися матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи, в яких київське "Динамо" виграло у португальського "Ріу Аве" - 2:0, а турецький "Трабзонспор" виграв у харківського "Металіста" - 3:1.

Гра в Києві передбачувано проходила з перевагою господарів поля, які реалізували свою перевагу двічі. На 53-й хвилині Джермейн Ленс пройшов по лівому флангу, фінтами "розгойдав" захисника Ліонна і точно пробив у дальній кут - м'яч після невеликого рикошету влетів в сітку. А через 25 хвилин, на 78-й, Андрій Ярмоленко з правого флангу м'яко навісив на Мігеля Велозу, який пробив повз воротаря португальців Эдерсона де Мораєса точно в кут - 2:0.

Що стосується гри в Стамбулі, то харків'яни програвали після голу Ессаіда Белкалема, але у другому таймі Володимир Гоменюк зумів зрівняти рахунок. Тим не менш, вирішальним у цьому матчі став удар на 86-й хвилині Мехмета Екічі. А на 5-й доданій арбітром хвилині до основного часу гри Сефа Їлмаз встановив остаточний рахунок гри - 3:1.

Таким чином, "Динамо" набрало 12 очок і достроково вийшло у плей-офф, 1/16 фіналу. У свою чергу, "Металіст"програв п'ятий матч поспіль у груповому турнірі. Команда ще перед цим туром втратила всі шанси на продовження боротьби у весняній частині змагань.

Як повідомляв УНІАН, пізніше сьогодні відбудеться ще один матч Ліги Європи за участю української команди, в якому італійський "Інтер" (Мілан) прийме "Дніпро" (Дніпропетровськ).