Легендарний футболіст Пеле перебуває в реанімації

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mail.

У понеділок, 24 листопада Пеле був госпіталізований у зв'язку з інфекцією сечовивідних шляхів. Раніше лікувальний заклад поширив заяву, в якій стан 74-річного бразильця оцінюється як стабільний. Лікарі утримуються від будь-яких оцінок з приводу тривалості госпіталізації.

Читайте такожРежисер Ельдар Рязанов госпіталізований у важкому станіФутболіст вже вдруге за цей місяць потрапляє в лікарню. 13 листопада він був доставлений в клініку імені Альберта Ейнштейна зі скаргами на сильні болі в шлунку. Аналізи показали наявність у бразильця каменів у нирках, і йому зробили екстрену операцію.

У 2012 році в цій же лікарні Пеле робили операцію на стегні. Тоді йому встановили протез суглоба. Піти на хірургічне втручання бразильця, який намагається вести активний спосіб життя, змусили болі, що обмежували рух.