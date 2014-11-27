Екс-гравець "Шахтаря" проведе місяць у французькій в'язниці за удар головою суперника

Про це повідомляє Football.ua з посиланням на l'equipe.

Прокурор вимагав для Брандао вісім місяців умовно, але суд вирішив інакше.

У Брандао є право на апеляцію, але його адвокат Ольв'є Мартен повідомив, що ймовірно футболіст погодиться з покаранням.

За Бастію в поточному сезоні Брандао зіграв лише два матчі. Французька ліга за інцидент з Моттою дискваліфікувала бразильця на півроку.

Сам Брандао, пояснюючи свій вчинок, стверджував, що під час матчу суперник кілька разів провокував його ображаючи особисто, та членів його сім'ї.

Брандао виступав у складі донецького "Шахтаря" з 2002 по 2008 роки, вигравши з командою по 3 титулу чемпіона України та володаря Кубка України. З 2009 року він виступає у французькому чемпіонаті встигнувши пограти вже в трьох клубах - "Олімпіку", "Сент-Етьєні" та "Батсії".