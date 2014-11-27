Ліга Європи, 5-й тур, "Інтер" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Мілані відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Інтер" прийматиме дніпропетровський "Дніпро".

У цьому матчі зійдуться перша і третя команди групи F.

"Дніпро" в нинішньому сезоні довгий час лідирував в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, а зараз знаходиться на 2-му місці, поступаючись тільки київському "Динамо", але випереджаючи багаторічного лідера вітчизняного футболу донецький "Шахтар". А в Лізі Європи команда бореться за 2-е місце в групі і вихід у весняну частину турніру - 1/16 фіналу. З чотирьох матчів команда виграла один (у азербайджанського "Карабаху" - 2:1), двічі зігравши внічию і одного разу програвши. Єдиної поразки команда зазнала саме від "Інтера" поступившись на своєму полі у стартовому матчі турніру з рахунком 0:1.

У свою чергу, середняк італійського чемпіонату нинішнього сезону "Інтер" (займає незвично низьке для себе 9-е місце в таблиці з 20 команд), в Лізі Європи досить успішний, набравши в 4 матчах 8 очок. Команда лідирує в турнірній таблиці групи. "Інтер" виграв два матчі у "Дніпра" і "Карабаху", двічі зігравши внічию з французьким "Сент-Етьєном".

Перемога в сьогоднішньому матчі важлива для обох команд. "Інтеру" вона дозволить достроково гарантувати собі не тільки вихід в плей-офф, але і, незалежно від результатів ігор останнього туру, зайняти 1-е місце в групі. У свою чергу, "Дніпро" бореться за 2-е місце і путівку в плей-офф.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом сьогоднішньої гри вважається "Інтер". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,75 до 1, на нічию - 3,37 до 1, а на перемогу українського клубу - 4,47 до 1.

Стартові склади команд:

Інтер: 1. Ханданович С., 5. Жуан Жесус, 5. Нагатомо, 22. Додо, 23. Раноккія, 13. Гуарін, 17. Кузманович, 18. Медель, 88. Ернанес, 7. Освальдо, 9. Ікарді.

Запасні: 30. Каррісо, 6. Андреоллі, 14. Кампаньяро, 20. Обі, 44. Крхін, 8. Паласіо, 97. Бонаццолі

Дніпро: 71. Бойко, 2. Влад, 3. Мазух, 14. Чеберячко, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 9. Калініч, 10. Коноплянка.

Запасні: 16. Лаштувка, 6. Лео Матос, 20. Бруно Гама, 28. Шахов, 89. Політило, 99. Матеус, 11. Селезньов.