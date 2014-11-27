Ліга Європи, 5-й тур, "Динамо" - "Ріу Аве": відео онайн-трансляція

Сьогодні на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому київське "Динамо" прийме на своєму полі португальський "Ріу Аве".

У цьому матчі зійдуться перша і остання команди групи J.

У нинішньому сезоні київське "Динамо" після довгої перерви повернуло собі лідерство в національному чемпіонаті української Прем'єр-лізі, а також успішно виступає у другому за значимістю єврокубку - Лізі Європи. Команда виграла 3 з 4 попередніх матчів і набрала 9 очок. А перемога у сьогоднішній грі гарантує киянам достроковий вихід в наступний раунд змагань - плей-офф - 1/16 фіналу.

У свою чергу, середняк португальського футболу "Ріу Аве" (після 10 турів національної першості займає 7 місце в таблиці з 17 команд), на груповому етапі Ліги Європи зумів лише одного разу зіграти внічию - з румунським "Стяуа" з Бухареста (2:2). Решту 3 матчі команда програла і з 1 очком знаходиться на останньому місці в таблиці. Команда достроково - за 2 тури до завершення групового етапу, втратила всі шанси на продовження боротьби в турнірі навесні - на стадії плей-офф.

В очному матчі аналітики букмекерських контор вважають явним фаворитом "Динамо". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,24 до 1, на нічию - 5,28 до 1, а на перемогу португальців - 10,48 до 1.

Стартові слкди команд:

Динамо: 1. Шовковський, 2. Данило Сілва, 24. Віда, 26. Бурда, 34. Хачеріді, 16. Сидорчук, 17. Рибалка, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравець.

Запасні: 23. Рибка, 4. Велозу, 9. Безус, 45. Калітвінцев В., 20. Гусєв О., 85. Мбокані, 91. Теодорчик

Риу Ави: 93. Эдерсон, 12. Ліонн, 15. Пінту, 25. Родерік, 6. Луїс Густаво, 11. Брессан, 14. Вілаш-Боаш, 20. Педру Морейра, 9. Хассан, 13. Боатенг, 28. Дель Вальє

Запасні: 1. Кассіо, 16. Нуну Лопеш, 46. Марсело, 10. Діего Лопес, 17. Укра, 33. Джебор, 77. Гонсалвеш І.