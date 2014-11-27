Збірна України з футболу опустилася на 7 позицій у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала нову версію рейтингу національних команд, в якому збірна України опустилася з 19-го на 26-е місце.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

За останній місяць команда Михайла Фоменка провела два матчі з не самими рейтинговими опонентами. Вигравши матч відбору Євро-2016 у команди Люксембургу (3:0), потім українці зіграли внічию у товариській грі з командою Литви - 0:0.

Таким чином, на рахунку команди 854 бали і 26-е місце в таблиці. Українці, зокрема, поступаються командам Тунісу, Кот-Д'івуару та Греції. Разом з тим, учасник ЧС-2014 збірна Росії розташувалася лише на 31-му місці.

В групі лідерів змін не відбулося. Шістку найсильніших команд світу, як і раніше, складають Німеччина (діючий чемпіон світу), Аргентина, Колумбія, Бельгія, Нідерланди і Бразилія.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг ФІФА складається щомісяця. Наступна версія буде опублікована 18 грудня.