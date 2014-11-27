Команда Леня виграла десятий матч в чемпіонаті НБА

Команда Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс", в якій виступає український легіонер Олексій Лень, в ніч на четвер виграла матч регулярного чемпіонату у "Денвер Наггетс" з рахунком 120:112.

Доля матчі була вирішена у третій чверті, повідомляє офіційний сайт ліги.

Команди на рівних провели першу половину гри, обмінявшись перемогами в чвертях з різницею в 4 очка - 34:30 і 30:34. Вирішальною ж у грі стала перемога "сонячних" у третій 12-хвилинці - 29:22. У заключному відрізку гри "Денвер" не тільки не зміг скоротити відставання в рахунку, але і дозволив опоненту збільшити його - 27:26. У підсумку, "Фінікс" виграв матч з різницею у 8 балів.

Олексій Лень провів на паркеті 12 хвилин, за які набрав 10 очок (4/5 влучних кидків із середньої дистанції, 2/2 реалізованих штрафних), 3 підбирання (1 в атаці), зробив 2 втрати і отримав 2 персональні зауваження.

Таким чином, "Фінікс" здобув 10 перемогу при 6 поразках і повернувся в 8-ку найсильніших команд Західної конференції. "Санс" займає 8-е місце в таблиці. Згідно з регламентом чемпіонату НБА по 8 команд з кожної конференції виходять в плей-офф за підсумками регулярного чемпіонату і продовжують в боротьбу за титул чемпіона ліги.

Як повідомляв УНІАН, Лень є єдиним українським легіонером в НБА сезону 2014/15.