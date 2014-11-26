"Зеніт" Тимощука виграв у "Бенфіки" (результати Ліги чемпіонів)
23:44, 26 листопада 2014Спорт
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Матч у Санкт-Петербурзі завершився з рахунком 1:0
Ліга чемпіонів УЄФА / uefa.com
У середу відбулися 8 матчів 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Зеніт - Бенфіка - 1:0
Байєр - Монако - 0:1
Атлетіко - Олімпіакос - 4:0
Мальме - Ювентус - 0:2
Лудогорец - Ліверпуль - 2:2
Базель - Реал Мадрид - 0:1
Андерлехт - Галатасарай - 2:0
Арсенал - Боруссія Д - 2:0
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