"Зеніт" Тимощука виграв у "Бенфіки" (результати Ліги чемпіонів)

Матч у Санкт-Петербурзі завершився з рахунком 1:0

У середу відбулися 8 матчів 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Зеніт - Бенфіка - 1:0 Байєр - Монако - 0:1 Атлетіко - Олімпіакос - 4:0 Мальме - Ювентус - 0:2 Лудогорец - Ліверпуль - 2:2 Базель - Реал Мадрид - 0:1 Андерлехт - Галатасарай - 2:0 Арсенал - Боруссія Д - 2:0

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