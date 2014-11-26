"Зеніт" Тимощука виграв у "Бенфіки" (результати Ліги чемпіонів)

23:44, 26 листопада 2014
Спорт
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Матч у Санкт-Петербурзі завершився з рахунком 1:0

Лига чемпионов УЕФА / uefa.com

У середу відбулися 8 матчів 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зеніт - Бенфіка - 1:0

Байєр - Монако - 0:1

Атлетіко - Олімпіакос - 4:0

Мальме - Ювентус - 0:2

Лудогорец - Ліверпуль - 2:2

Базель - Реал Мадрид - 0:1

Андерлехт - Галатасарай - 2:0

Арсенал - Боруссія Д - 2:0

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