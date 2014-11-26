Гандбольний "Мотор" програв матч Ліги чемпіонів угорському "Піку"

У київському Палаці спорту завершився матч 7-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ЄГФ, в якому запорізький "Мотор" приймав угорський "Пік" з міста Сегед і програв з рахунком 25:29.

Вирішальної переваги гості добилися ще в першому таймі.

"Мотор" програв другий команді групи D в першій половині 12:16, так і не зумівши перехопити ініціативу у другій частині гри, яку звів унічию. У підсумку, поразка з різницею в 4 м'ячі.

Після матчу головний тренер запорізької команди Сергій Бебешко зазначив: "Я думаю, що після двох перемог поспіль хлопці, напевно, подумали, що буде так само легко грати проти команди «Пік Сегед», але ця команда вище рівнем, ніж швейцарський «Кадеттен». На початку матчу не реалізували чотири гольові ситуації, зробили три втрати і відразу почали програвати. Цей матч не вийшов таким результативним у нападі, як ми очікували. Все-таки наші центральні захисники Шевельов і Дорощук третю гру проводять всі 60 хвилин на майданчику і у нас немає гравців, які могли б захищатися на цьому місці. Сьогодні їм було трохи важко справлятися. Але команда билася до останнього. За 5 хвилин до кінця матчу була можливість скоротити до двох м'яч - ми не забили два рази. Думаю, наша головна проблема в тому, що ми досі не навчилися грати командою, і кожен хоче грати сам за себе, забивати голи. Напевно, це пов'язано з тим, що у 90% гравців закінчуються контракти у цьому сезоні, вони думають про майбутнє, це на них тисне. Де-то ми не доводимо м'яч до наших партнерів, які в кращій ситуації, і намагаємося самі забити. В цьому наші головні поразки, які ми на сьогоднішній день маємо".

Після 7 турів на рахунку "Мотора" 2 перемоги при 5 поразках і 4 очки. Команда як і раніше займає 4-е місце в турнірній таблиці.