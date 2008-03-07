Моурінью хоче «вбити» Челсі... у хорошому сенсі

Жозе Моурінью зізнався, що в його планах - "убити" "Челсі", коли він повернеться до тренерської кар`єри.

Колишній наставник "синіх" дуже хоче зустрітися з командою в єврокубках в наступному сезоні і вибити її з розіграшу.

"Якщо я гратиму з ними в Лізі Чемпіонів, я хочу приїхати і вбити їх - ось мій посил", - сказав він.

Причому пізніше, щоб прояснити ситуацію, Моурінью надіслав СМС журналістові Sky Sports News з поясненням.

"Вбити" - було в хорошому, смішному сенсі. Я люблю Челсі і бажаю їм перемоги завжди. Але якщо я гратиму проти них - пощади не чекайте", - говорить послання португальця.

В той же час 45-річний португалець спростував чутки про те, що він підписав попередню угоду з "Барселоною", але додав, що готовий повернутися до тренерської діяльності.

Не дивлячись на бажання обіграти "Челсі" в Європі в наступному сезоні, Моурінью сказав, що як і раніше відчуває тісний зв`язок з клубом. "Я як і раніше відчуваю "Челсі" як частину себе, "Челсі" завжди буде в моєму серці, - заявив тренер. - Я пішов з клубу і впродовж п`яти місяців не сказав про нього поганого слова, і в майбутньому цього теж не буде".

Крім того Моурінью розповів, що його відносини з власником клубу Романом Абрамовичем були хорошими в той час, коли він залишав клуб, у протилежність чуткам про те, що причиною відходу стала його сварка з російським мільярдером.

"Здається, я розмовляв з кимось з клубу минулого тижня, - сказав він. - Я говорив з паном Абрамовичем і виконавчим директором Пітером Кеньйоном, адже ми підтримуємо зв`язок. Я говорив, що бажаю їм всього хорошого, бажаю завжди досягати успіху, завжди перемагати".

За матеріалами Football.ua, Chelsea-fc.ru