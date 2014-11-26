"Дніпро" відправився на матч Ліги Європи без двох провідних гравців

Напередодні гри у команді знову не обійшлося без втрат, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Через дискваліфікацію в Італії не зіграє Роман Зозуля, а через травму змушений був залишитися в Дніпропетровську Джаба Канкава. Також не полетіли в Мілан Младен Бартуловіч, Володимир Польовий, Іван Стрініч.

У відсутності цих гравців делегація команди налічує 20 футболістів: воротарі - Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шеліхов; захисники - Олександр Влад, Ондржей Мазух, Євген Чеберячко, Дуглас, Валерій Лучкевич, Артем Федецький; півзахисники - Сергій Кравченко, Євген Коноплянка, Лео Матос, Бруно Гама, Євген Шахов, Руслан Ротань, Сергій Політило, Андрій Близниченко; нападники - Нікола Калинич, Євген Селезньов, Матеус.

Матч "Інтер" - "Дніпро" відбудеться 27 листопада в Мілані.

Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.