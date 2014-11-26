Гандбольний "Мотор" зіграє у Лізі чемпіонів з угорським "Пік"

У цьому матчі зійдуться команди, які займають 2-е і 4-е місця в турнірній таблиці.

Після 4-х поразок поспіль на старті Ліги чемпіонів "Мотор" зумів повернутися в боротьбу за місце в четвірці кращих команд групи і путівку в другий груповий раунд - Топ-16. Команда двічі поспіль виграла у швейцарського "Кадеттен", набрала 4 очки і вийшла на 4-е місце в групі. Більше того, зараз запоріжці можуть реально розраховувати навіть на 3-е місце в групі. Після 6 турів змагань в групі два явних лідера - польський "Виве Кельце" (12 очок) і угорський "Пік" (10). У данського "Ольборга" 5 балів, "Мотора" - 4, швейцарського "Кадеттен" - 3 і французького "Дюнкерка" - 2.

«Що стосується майбутньої домашньої зустрічі з «Пік», то, незважаючи на силу суперника, його теж можна обігрувати, - зазначив кращий бомбардир «Мотора» в Лізі чемпіонів Сергій Бурка. - Принаймні поєдинок першого кола це показав. У Сегеді нам просто не вистачило сил дотиснути опонента, так як остання чверть матчу пройшла не за нашим сценарієм. Віце-чемпіон Угорщини тим і сильний, що проводить рівно всі 60 хвилин. Словом, у Києві виграє той, хто витримає високий темп протягом всієї зустрічі».

Перший очний матч двох команд в Угорщині "Мотор" програв з мінімальним рахунком 26:27.

У майбутньому поєдинку з суперником, який, до речі, в чемпіонаті Угорщини після 13 турів йде без поразок й впевнено очолює турнірну таблицю, «Мотору», як і в двох попередніх матчах Ліги чемпіонів, через хворобу не зможе допомогти центральний захисник Єгор Євдокимов.

Обслуговувати майбутній матч буде словацька бригада арбітрів - Петер Бруновськи і Володимир Канда.

Матч "Мотор" - "Пік" розпочнеться о 18.00.