Лідер гандбольної збірної відмовилася виступати за Україну

Про це розповів головний тренер національної команди Леонід Ратнер виданню XSPORT, передає zaxid.net.

"Нам вдалося зібрати 18 осіб, всіх найкращих, які у нас є в Україні і за кордоном, крім Юлії Манагарової, яка вже не буде виступати за нашу команду. Вона була стержнем і лідером команди - ця втрата просто непоправна", - повідомив тренер збірної.

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Як виявилось, гандболістка, яка виступає за російський клуб "Ростов-Дону", має намір поміняти українське громадянство на російське. Також змінити громадянство України на турецьке виявила бажання ще одна представниця збірної України з гандболу Ольга Ващук.