"Шахтар" програв у Лізі чемпіонів "Атлетіку" (результати Ліги чемпіонів)
Гра у Львові завершилася з рахунком 0:1.
У Львові завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому чинний чемпіон України донецький "Шахтар" приймав іспанський "Атлетик" (Більбао) і програв з рахунком 0:1.
Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.
У приблизно рівній грі, де команди рідко створювали небезпечні моменти біля воріт один одного, все вирішив епізод, що стався на 68-й хвилині. Беньят Ечебаррія подав зі штрафного у воротарський, де Мікель Сан-Хосе опинився один перед воротами і легким дотиком ноги підправив м'яч у сітку - 0:1.
В кінцівці матчу "Шахтар" міг врятуватися, але на 90-й хвилині суддя не призначив очевидний пенальті за гру рукою захисниками в штрафній площі "Атлетика".
Таким чином, " гірники " не зможуть поборотися за 1-е місце в групі. За тур до кінця команда достроково забронювала за собою 2-ю сходинку в таблиці і вихід у плей-офф. У "Шахтаря" 8 очок, у той час як у португальського "Порту" - 13. Йдучий слідом за гірниками в таблиці "Атлетик" набрав 4 бали, а БАТЕ (Борисов, Білорусь) - 3.
Ліга чемпіонів. 5-й тур.
ЦСКА - Рома - 1:1
БАТЕ - Порту - 0:3
Манчестер Сіті - Баварія - 3:2
АПОЕЛ - Барселона - 0:4
ПСЖ - Аякс - 3:1
Шальке - Челсі - 0:5
Шахтар - Атлетик - 0:1