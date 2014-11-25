"Шахтар" програв у Лізі чемпіонів "Атлетіку" (результати Ліги чемпіонів)

У Львові завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому чинний чемпіон України донецький "Шахтар" приймав іспанський "Атлетик" (Більбао) і програв з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

У приблизно рівній грі, де команди рідко створювали небезпечні моменти біля воріт один одного, все вирішив епізод, що стався на 68-й хвилині. Беньят Ечебаррія подав зі штрафного у воротарський, де Мікель Сан-Хосе опинився один перед воротами і легким дотиком ноги підправив м'яч у сітку - 0:1.

В кінцівці матчу "Шахтар" міг врятуватися, але на 90-й хвилині суддя не призначив очевидний пенальті за гру рукою захисниками в штрафній площі "Атлетика".

Таким чином, " гірники " не зможуть поборотися за 1-е місце в групі. За тур до кінця команда достроково забронювала за собою 2-ю сходинку в таблиці і вихід у плей-офф. У "Шахтаря" 8 очок, у той час як у португальського "Порту" - 13. Йдучий слідом за гірниками в таблиці "Атлетик" набрав 4 бали, а БАТЕ (Борисов, Білорусь) - 3.

Ліга чемпіонів. 5-й тур.

ЦСКА - Рома - 1:1

БАТЕ - Порту - 0:3

Манчестер Сіті - Баварія - 3:2

АПОЕЛ - Барселона - 0:4

ПСЖ - Аякс - 3:1

Шальке - Челсі - 0:5

Шахтар - Атлетик - 0:1