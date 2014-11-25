Ліга чемпіонів, 5-й тур, "Манчестер Сіті" - "Баварія": відео онлайн-трансляція

У цій грі зустрінуться команди, які займають 4-е і 1-е місце в таблиці, відповідно.

"Баварія" в нинішньому сезоні виступає в Лізі чемпіонів практично ідеально. У 4-х попередніх іграх команда здобула 4 перемоги, набравши максимальну кількість очок - 12. Таким чином, мюнхенці за 2 тури до завершення групового етапу змагань забезпечили собі не тільки вихід в плей-офф, але і перше місце в групі. "Баварія" почала турнір з домашньої перемоги над "Сіті" - 1:0, потім обіграла на виїзді російський ЦСКА (Москва) з таким же рахунком 1:0 і розгромила за підсумками двох матчів італійську "Рому" (Рим) - 7:1 і 2:0.

У свою чергу, "Манчестер Сіті" крім гостьової поразки від "Баварії" у першому турі зіграв внічию на своєму полі з "Ромою" (1:1) і в гостях з ЦСКА (2:2) і програв москвичам на своєму полі - 1:2.

Таким чином, у "Сіті" 2 очки, але команда продовжує боротися за 2-е місце в групі та путівку в плей-офф з "Ромою" і ЦСКА, у яких по 5 балів.

У сьогоднішньому матчі з "Баварією" англійці можуть сподіватися на те, що суперник втратив всяку мотивацію, вирішивши свої турнірні завдання задовго до фінішу групового етапу. І на полі суперника мюнхенці не будуть намагатися виграти будь-якою ціною.

Тим не менш, на котируваннях букмекерських контор фаворитом гри з невеликою перевагою є "Баварія". Ставки на перемогу німецького клубу приймаються з коефіцієнтом 1,93 до 1, у той час як на нічию і перемогу і перемогу "Манчестер Сіті" - з однаковим коефіцієнтом - 3,49 до 1.

Стартові склади команд:

"Манчестер Сіті": 1. Харт, 3. Санья, 4. Компані, 20. Мангалу, 22. Кліші, 6. Фернандо, 15. Навас, 7. Мілнер, 18. Лемпард, 8. Насрі, 16. Агуеро.

Запасні: 13. Кабальєро, 38. Боята, 5. Сабалета, 26. Демікеліс, 78. Поцо, 35. Йоветіч.

"Баварія": 1. Нойєр, 5. Бенатіа, 17. Боатенг, 13. Рафінья, 3. Хабі Алонсо, 18. Бернат, 20. Роді, 34. Хейбьерг, 10. Роббен, 7. Рібері, 9. Левандовскі Р.

Запасні: 29. Цингерлє, 4. Данте, 31. Швайнштайгер, 16. Гаудіно, 19. Гетце, 25. Мюллер, 11. Шакірі.