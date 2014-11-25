Ліги чемпіонів, 5-й тур, "Шахтар" - "Атлетик": відео онлайн-трансляція

У цій грі зійдуться команди, які займають 2-е і 4-е місця в таблиці групи Н.

"Шахтар" розпочав виступи в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів з двох нічиїх поспіль. Команда зіграла 0:0 в Більбао з "Атлетік" і 2:2 з португальським "Порту" у Львові. Після цього послідували два розгрому білоруського БАТЕ з рахунком 7:0 (у гостях) і 5:0 (вдома). Таким чином, " гірники " набрали 8 очок, займають друге місце в групі і гарантували собі місце в плей-офф. Команда поступається в таблиці тільки "Порту" - 13 очок, в той час як у йдучих слідом БАТЕ - 3 бали, "Атлетика" - 1.

"Атлетик", крім домашньої нічиєї з "Шахтарем", інші три матчі програв. БАТЕ обіграв іспанський клуб на своєму полі з рахунком 2:1, а "Порту" - 2:1 вдома і 2:0 в гостях.

Гірники вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів 1/8 фіналу, незалежно від результатів решти ігор. Разом з тим, команда буде боротися за 1-е місце в групі, щоб отримати більш зручного суперника і перевага свого поля під час жеребкування першого раунду плей-офф. І "Шахтарю" потрібно перемагати не тільки сьогодні, але і в заключному турі, у гостьовій грі з "Порту".

На котирування букмекерських контор в сьогоднішньому матчі явним фаворитом вважається "Шахтар". На перемогу чемпіона України ставки приймаються з коефіцієнтом 1,62 до 1, на нічию - 3,59 до 1, а на перемогу "Атлетик" - 5,13 до 1.

Стартові склади команд:

"Шахтар": 30. П'ятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицький, 13. Шевчук Ст., 6. Степаненко, 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адріано.

Запасні: 32. Каніболоцький А., 38. Кривцов, 10. Бернард, 11. Марлос, 8. Фред, 89. Дентіньо, 21. Гладкий.

"Атлетик" Б: 1. Іраісос, 6. Сан Хосе, 16. Эчейта, 24. Баленсіага, 7. Беньят Ечебарія, 8. Ітурраспе, 14. Сусаета, 17. Ріко М., 10. де Маркос, 19. Муньяін, 21. Вигера.

Запасні: 13. Яго, 12. Бустинса, 15. Іраола, 5. Моран Е., 18. Гурпеги, 29. Унай, 20. Адуріс.