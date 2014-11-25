Президія ФФУ вирішила призупинити будівництво спортивного манежу у Вишгороді

21:21, 25 листопада 2014
Спорт
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В Україні складна соціально-економічна ситуація

ФФУ / ffu.org.ua

25 листопада Президія Федерації футболу України вирішила призупинити будівництво спортивного комплексу (критого манежу) ФФУ для збірних команд у м. Вишгород Київської області, у зв’язку із складною соціально-економічною ситуацією в Україні.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Також Президія вирішила винести питання доцільності цього будівництва на розгляд Виконкому ФФУ із залученням регіональних федерацій футболу.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з будівництвом комплексу у Вишгороді міг припинити своє існування один з найкрупніших в країні центрів підготовки юних футболістів, а 200 вихованців місцевого ФК "Чайка" залишилися б без можливості тренуватися. Манеж планувалося побудувати саме на місці стадіону де проводить тренування та матчі команди ФК "Чайка" усіх вікових категорій.

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